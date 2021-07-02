ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Убийство Гонгадзе: Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Новина українською →
Украина, Пятница 02 июля 2021 15:36
Убийство Гонгадзе: Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу Фото: осужденный за убийство Гонгадзе Алексей Пукач (facebook.com graty.me)
Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Пожизненный приговор бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили в силе. Такое решение принял Верховный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение коллегии суда.

Кассационный уголовный суд Верховного суда отклонил все кассационные жалобы, в том числе и адвоката Пукача. Таким образом, оставлено в силе решение предыдущих судебных инстанций о пожизненном заключении для экс-милиционера за причастность к убийству Гонгадзе.

Напомним, 3 мая США призвали осуществить правосудие в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других. Обращение посвятили Всемирному дню свободы прессы.

Как писало РБК-Украина, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убить Гонгадзе могли, исполняя волю Леонида Кучмы о наказании журналиста.

Также мы сообщали, что Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко".

Читайте РБК-Украина в Google News
Георгий Гонгадзе Пукач Верховный суд
NEWS
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине