Убийство Гонгадзе: Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу
Пожизненный приговор бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили в силе. Такое решение принял Верховный суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение коллегии суда.
Кассационный уголовный суд Верховного суда отклонил все кассационные жалобы, в том числе и адвоката Пукача. Таким образом, оставлено в силе решение предыдущих судебных инстанций о пожизненном заключении для экс-милиционера за причастность к убийству Гонгадзе.
Напомним, 3 мая США призвали осуществить правосудие в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других. Обращение посвятили Всемирному дню свободы прессы.
Как писало РБК-Украина, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убить Гонгадзе могли, исполняя волю Леонида Кучмы о наказании журналиста.
Также мы сообщали, что Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко".