США в 21-шу річницю вбивства Гонгадзе закликали притягнути до відповідальності всіх причетних

Сьогодні минає 21-ша річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. США в цей день оприлюднили звернення до української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство США в Києві у Facebook .

Американські дипломати закликають притягнути до відповідальності всіх причетних до виикрадення та вбивства журналіста.

"З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства", - йдеться в заяві посольства.

Вбивство Гонгадзе

Георгій Гонгадзе - журналіст, відомий своїми критичними антивладними виступами.

16 вересня 2000 року близько 22:30 Гонгадзе пішов з роботи, але вдома так і не з'явився. 2 листопада в лісі біля Таращі було знайдено безголовий труп - дружина і друзі впізнали у ньому Георгія (зокрема, у знайденому тілі знайшли осколки - саме в тих місцях, що були й в Гонгадзе).

Журналіста дозволили поховати лише в 2016 році.

У 2011 році у вбивстві Гонгадзе зізнався начальник Головного управління кримінального розшуку МВС України Олексій Пукач. Його засуджено до довічного ув'язнення.

Однак вбивство журналіста пов'язують з його професійною діяльністю. Про вбивство нібито знали також Леонід Кучма та Володимир Литвин.