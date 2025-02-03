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США у 2024-му поставили Україні лише половину від обіцяної за рік допомоги, - Reuters

Фото: Джо Байден, 46-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом 2024-го Україна отримала від Сполучених Штатів Америки (США) лише половину від обіцяної за рік допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За словами двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які ознайомили нас з даними, до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів", - пише Reuters. 

Також джерела видання розповіли, що Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин

Допомога Україні з боку США 

США є найбільшим донором військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон надав Україні сучасне озброєння, зокрема HIMARS, системи ППО Patriot, бойові машини Bradley, танки Abrams, а також далекобійні ракети ATACMS.

Крім військової допомоги, США надали фінансову та гуманітарну підтримку, включаючи бюджетну допомогу для стабілізації економіки України, а також активно запроваджував санкції проти Росії. 

У 2024 році надання допомоги Україні з боку США зіткнулося зі значними затримками через внутрішні політичні суперечки в Конгресі. Розбіжності між демократами та республіканцями щодо обсягів і умов підтримки призвели до серйозного відтермінування ухвалення пакетів допомоги.

На початку січня 2025-го колишня заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.

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