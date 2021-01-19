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В США 12 бойцов Нацгвардии отстранили от участия в инаугурации Байдена

Вашингтон, Вторник 19 января 2021 22:00
В США 12 бойцов Нацгвардии отстранили от участия в инаугурации Байдена
Фото: Нацгвардия США (twitter.com/YourAnonCentral)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах 12 бойцов Национальной гвардии отстранили от службы во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Отстраненные бойцы имеют связи с "крайне правыми" группами.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника - представителя армии США и высокопоставленного представителя в разведке.

"Утром 19 января ФБР отправило список имен в Бюро национальной гвардии, которые были идентифицированы как имеющие связи с периферийными правыми группами или опубликовали экстремистские взгляды", - говорится в сообщении.

По их словам, никакого сговора против избранного президента не обнаружили.

Официально в Нацгвардии и Секретной службе США ответили агентству, что не могут комментировать вопрос из соображений безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии США перед инаугурацией Байдена пройдут дополнительную проверку по вопросам внутренней безопасности.

Кроме того, инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне завтра, 20 января. Накануне торжественной церемонии в Вашингтоне ввели усиленные меры безопасности. Подробнее о церемонии инаугурации читайте в материале РБК-Украина.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденинаугурация

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