В США 12 бійців Нацгвардії відсторонили від участі в інавгурації Байдена

Фото: Нацгвардія США (twitter.com/YourAnonCentral)

У Сполучених Штатах 12 бійців Національної гвардії відсторонили від служби під час інавгурації обраного президента Джо Байдена. Усунені бійці мають зв'язку з украй правими групами.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на два джерела - представника армії США і високопоставленого представника в розвідці.

"Вранці 19 січня ФБР відправило список імен в Бюро національної гвардії, які були ідентифіковані як такі, що мають зв'язку з периферійними правими групами або опублікували екстремістські погляди", - йдеться в повідомленні.

За їх словами, ніякого змови проти обраного президента не виявили.

Офіційно в Нацгвардії і Секретній службі США відповіли агентству, що не можуть коментувати питання з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Національної гвардії США перед інавгурацією Байдена пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

Крім того, інавгурація Байдена відбудеться у Вашингтоні завтра, 20 січня. Напередодні урочистої церемонії у Вашингтоні запровадили посилені заходи безпеки. Детальніше про церемонію інавгурації читайте в матеріалі РБК-Україна.