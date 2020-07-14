На "Электротяжмаше" заявили об увеличении загрузки турбогенераторного направления

Срок получения новых контрактов "Электротяжмашом" может составить до одного года. В перспективе планируется диверсификация в сторону увеличения загрузки турбогенераторного направления, которое имеет большую доходность

Об этом заявил временно отстраненный от выполнения обязанностей гендиректора Виктор Бусько агентству "Интерфакс-Украина", комментируя вопрос работы "Электротяжмаш" по новым контрактам.

"Электротяжмаш" продает не биржевые товары, когда дал цену и можешь отгружать хоть с сегодня на завтра. У нас мелкосерийное или индивидуальное производство (в зависимости от типа заказа), срок получения новых контрактов от 4 до 12 месяцев", - подчеркивает он.

Также по его словам, отказаться от тягового производства завод не планирует, поскольку это позволяет обеспечивать быстрый оборот средств для обеспечения производства".

"При полной загрузке электротяга может обеспечивать примерно 60% товарооборота и 35% маржинального дохода", - считает он.

К примеру он привел, генераторное производство, которое является самым рентабельным, иногда переговоры, проектирование, согласование с заказчиком и другими подрядчиками может занимать до 18 месяцев.

Также Бусько рассказал о некоторые важные иностранные контракты. По его словам, в настоящее время заключен контракт на ремонт тяговых двигателей с польской компанией, сумма контракта более 5 млн грн, согласован и находится на этапе финального подписания контракт с предприятием ГМК на изготовление двигателя большой мощности на сумму более 65 млн грн.

В то же время на завершающей стадии переговоры с заказчиками из Словакии на ремонт и изготовление роторов, ожидаемая сумма контракта превысит 50 млн грн.

Крупные проекты выставляются по международным процедурам закупки и привлекают всех топовых мировых производителей генераторов и турбин.

Кроме этого, в текущем году пересмотрены цены по существующим контрактам на тяговые агрегаты, рост цен составил более 8%.

Напомним, "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.