На "Електроважмашi” заявили про збільшення завантаження турбогенераторного напряму

Термін отримання нових контрактів "Електроважмашом" може скласти до одного року. У перспективі планується диверсифікація в бік збільшення завантаження турбогенераторного напряму, яке має більшу прибутковість

Про це заявив тимчасово відсторонений від виконання обов'язків гендиректора Віктор Бусько агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи питання роботи "Електроважмаш" за новими контрактами.

"Електроважмаш" продає не біржові товари, коли дав ціну і можеш відвантажувати хоч з сьогодні на завтра. У нас дрібносерійне або індивідуальне виробництво (в залежності від типу замовлення), термін отримання нових контрактів від 4 до 12 місяців", - підкреслює він.

Також за його словами, відмовитися від тягового виробництва завод не планує, оскільки це дозволяє забезпечувати "швидкий оборот коштів для забезпечення виробництва".

"При повному завантаженні електротяга може забезпечувати приблизно 60% товарообігу і 35% маржинального доходу", - вважає він.

До прикладу він навів, генераторне виробництво, яке є найрентабельнішим, іноді переговори, проектування, узгодження із замовником та іншими підрядниками може займати до 18 місяців.

Також Бусько розповів про деякі важливі іноземні контракти. За його словами, наразі укладено контракт на ремонт тягових двигунів з польською компанією, сума контракту понад 5 млн грн, узгоджений і знаходиться на етапі фінального підписання контракт з підприємством ГМК на виготовлення двигуна великої потужності на суму понад 65 млн грн.

Водночас на завершальній стадії переговори з замовниками зі Словаччини на ремонт та виготовлення роторів, очікувана сума контракту перевищить 50 млн грн.

Великі проекти виставляються за міжнародними процедурами закупівлі та залучають усіх топових світових виробників генераторів і турбін.

Крім цього, в поточному році переглянуті ціни за існуючими контрактами на тягові агрегати, зростання цін становило понад 8%.

Нагадаємо, "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту.