Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев менять не будут, - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней. Об этом он заявил на брифинге, 23 февраля, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее Виктор Ляшко назвал условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных из китайского города Уханя украинцев. По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.

"Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации в кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.