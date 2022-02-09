Срок действия "ковидной тысячи" продлят до 9 месяцев

Кабинет министров планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 9 февраля.
Документом предлагается:
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе правительство примет решение о расширение программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей, старше 60 лет, покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.