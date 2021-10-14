Срочный финансовый вопрос – не вопрос с кредитом Smart от Moneyveo

Онлайн-кредитование, которое появилось в Украине в 2013 году вместе с сервисом Moneyveo, дало сотням тысяч наших сограждан быстрый доступ к дополнительным деньгам. Теперь, в ситуации повышенной срочности, каждый украинец имеет возможность практически мгновенно решить финансовый вопрос – без необходимости куда-либо звонить, ехать, стоять в очередях.

Кредит Smart: круглосуточно и по-настоящему доступно

Запустив собственный онлайн-сервис, финтех-компания Moneyveo максимально облегчила для клиентов процесс получения кредитов. Она разработала уникальную систему скоринга, перенесла этап заполнения заявок в онлайн-режим и автоматизировала процедуру принятия решений.

Компания устранила из процесса ручную обработку заявок, что сократило время на оформление кредита до 8-ми минут – для новичков и до 2-х минут – для постоянных клиентов. После согласования заявки и подтверждения кредита деньги перечисляются на карту пользователя мгновенно.

В итоге потребители получили удобный сервис, доступный 24/7, который помогает справляться с денежными трудностями по-настоящему быстро, в удобное для клиентов время.

Почему украинцы выбирают кредит Smart

Продукт Smart от компании Moneyveo – это потребительский онлайн-кредит до 22 000 грн, который можно получить на сайте за 2–8 минут и пользоваться до 30-ти дней. Доступная сумма при первом обращении – 17 000 грн. В дальнейшем она постепенно увеличивается до максимальной.

Но удобство обслуживания и большая сумма – не единственные плюсы мгновенного кредита Smart. Потребители финансовых услуг выбирают его также за ряд преимуществ:

1. Выгодную процентную ставку. Первый кредит в сервисе по умолчанию все получают под Дисконтные 0,01% в день. В то же время для постоянных клиентов работают скидки до -50% согласно Уровням лояльности.

2. Минимум бюрократии. Компания не требует от клиентов специальной подготовки перед оформлением кредита. Достаточно заполнить анкету-заявку, предоставив в ней данные паспорта, ИНН и некоторые персональные сведения.

3. Прозрачные условия кредитования. В Moneyveo нет скрытых комиссий и дополнительных платежей. Вы платите только за фактическое время пользования кредитными средствами. К тому же вся информация об условиях обслуживания представлена на сайте компании и в электронном договоре (оферте), который клиент читает и подписывает прежде, чем получить кредит.

4. Безопасность персональных данных. Более 33% своего IT-бюджета Moneyveo тратит на обеспечение безопасности данных клиента. Высокий уровень защиты финансовых операций в сервисе подтверждается международными сертификатами Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1.

Сервисом Moneyveo уже пользуются более 1 млн человек

И эта цифра продолжает расти. За время работы Moneyveo клиенты получили здесь почти 6 млн кредитов на общую сумму около 26 млрд грн. Компания постоянно совершенствует свой сервис, делая его еще более выгодным и технологичным.

С момента выдачи Moneyveo первого онлайн-кредита в Украине сформировалась целая отдельная ниша небанковского потребительского кредитования в интернете. Сейчас в этой сфере представлены уже 97 компаний. Но все 8 лет работы Moneyveo остается лидером рынка.

ООО «МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ». Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг – от 14.05.2015, бессрочная. Кредит "СМАРТ": срок – до 30 дней, сумма – до 22000 грн, реальная годовая процентная ставка – от 3,71% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.