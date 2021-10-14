Термінове фінансове питання – не питання з кредитом Smart від Moneyveo

Онлайн-кредитування, яке з'явилося в Україні у 2013 році разом із сервісом Moneyveo, дало сотням тисяч наших співгромадян швидкий доступ до додаткових грошей. Тепер, у ситуації підвищеної терміновості, кожен українець має можливість практично миттєво вирішити фінансове питання – без необхідності будь-куди телефонувати, їхати, стояти у чергах.

Кредит Smart: цілодобово і справді доступно

Запустивши власний онлайн-сервіс, фінтех-компанія Moneyveo максимально полегшила для клієнтів процес отримання кредитів. Вона розробила унікальну систему скорингу, перенесла етап заповнення заявок в онлайн-режим та автоматизувала процедуру прийняття рішень.

Компанія усунула з процесу ручне опрацювання заявок, що скоротило час на оформлення кредиту до 8-ми хвилин – для новачків і до 2-х хвилин – для постійних клієнтів. Після узгодження заявки і підтвердження кредиту гроші перераховуються на картку користувача миттєво.

У результаті споживачі отримали зручний сервіс, доступний 24/7, який допомагає долати матеріальні труднощі справді швидко, у зручний для клієнтів час.

Чому українці обирають кредит Smart

Продукт Smart від компанії Moneyveo – це споживчий онлайн-кредит до 22 000 грн, який можна отримати на сайті за 2–8 хвилин і користуватися до 30-ти днів. Доступна сума під час першого звернення – 17 000 грн. Надалі вона поступово збільшується до максимальної.

Але зручність обслуговування і велика сума – не єдині плюси миттєвого кредиту Smart. Споживачі фінансових послуг вибирають його також за ряд переваг:

1. Вигідну процентну ставку. Перший кредит у сервісі за замовчуванням усі отримують під Дисконтні 0,01% на день. У той же час для постійних клієнтів працюють знижки до -50% згідно з Рівнями лояльності.

2. Мінімум бюрократії. Компанія не вимагає від клієнтів спеціальної підготовки перед оформленням кредиту. Достатньо заповнити анкету-заявку, надавши в ній дані паспорта, ІПН і деякі персональні відомості.

3. Прозорі умови кредитування. У Moneyveo немає прихованих комісій і додаткових платежів. Ви платите тільки за фактичний час користування кредитними коштами. До того ж уся інформація про умови обслуговування представлена на сайті компанії і в електронному договорі (оферті), який клієнт читає та підписує перш, ніж отримати кредит.

4. Безпека персональних даних. Понад 33% свого IT-бюджету Moneyveo витрачає на захист даних клієнта. Високий рівень безпеки фінансових операцій у сервісі підтверджується міжнародними сертифікатами Sectigo EV SSL і PCI DSS Service Provider Level 1.

Сервісом Moneyveo вже користується понад 1 млн осіб

І ця цифра продовжує зростати. За час роботи Moneyveo клієнти отримали тут майже 6 млн кредитів на загальну суму близько 26 млрд грн. Компанія постійно вдосконалює свій сервіс, роблячи його ще вигіднішим і технологічнішим.

З моменту видачі Moneyveo першого онлайн-кредиту в Україні сформувалася ціла окрема ніша небанківського споживчого кредитування в інтернеті. Зараз у цій сфері представлено вже 97 компаній. Але всі 8 років роботи Moneyveo залишається лідером ринку.

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ліцензія Нацкомфінпослуг – від 14.05.2015, безстрокова. Кредит "СМАРТ": строк – до 30 днів, сума – до 22 000 грн, реальна річна процентна ставка – від 3,71 % річних. Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки – на moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.