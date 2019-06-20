Срна вошел в тренерский штаб "Шахтера"

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна вернулся в донецкую команду. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Хорват присоединится к тренерскому штабу нового наставника команды португальца Луиша Каштру.

Накануне защитник попрощался с итальянским "Кальяри", за который провел 28 матчей во всех турнирах в сезоне 2018/19.

Срна провел в "Шахтере" 15 лет карьеры - с 2003 по 2018 годы. За "горняков" он сыграл 536 матчей, забил 49 мячей и выиграл с клубом 26 трофеев.

Презентация Луиша Каштру в качестве нового тренера "Шахтера" состоится 21 июня в 15:00. Именно тогда "горняки" вновь презентуют и Срну.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".