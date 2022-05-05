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Срна ответил спортсменам, которые не понимают отстранения России с соревнований

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Четверг 05 мая 2022 17:44
Срна ответил спортсменам, которые не понимают отстранения России с соревнований Фото: Дарио Срна (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна ответил спортсменам, которые не понимают или не соглашаются с отстранением российских участников соревнований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Срна в эфире марафона FREEDOM.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов и все станет понятным. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу Чемпионов по телевизору", - отметил Срна.

Он также отметил решение УЕФА о бан российских клубов на будущий сезон, и роль президента Александера Чеферина, с которым представители "Шахтера" находились в постоянном диалоге относительно санкций. В частности Чиферин посещал последний благотворительный матч "Шахтера" в Хорватии 1 мая, за день до своего решения.

Напомним, клуб Рината Ахметова добивался полного исключения России из ФИФА и УЕФА.

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Шахтер Российская Федерация
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