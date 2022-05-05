Срна ответил спортсменам, которые не понимают отстранения России с соревнований

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна ответил спортсменам, которые не понимают или не соглашаются с отстранением российских участников соревнований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Срна в эфире марафона FREEDOM.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов и все станет понятным. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу Чемпионов по телевизору", - отметил Срна.

Он также отметил решение УЕФА о бан российских клубов на будущий сезон, и роль президента Александера Чеферина, с которым представители "Шахтера" находились в постоянном диалоге относительно санкций. В частности Чиферин посещал последний благотворительный матч "Шахтера" в Хорватии 1 мая, за день до своего решения.

Напомним, клуб Рината Ахметова добивался полного исключения России из ФИФА и УЕФА.