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Срна відповів спортсменам, які не розуміють відсторонення Росії зі змагань

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Четвер 05 травня 2022 17:44
Срна відповів спортсменам, які не розуміють відсторонення Росії зі змагань Фото: Даріо Срна (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна відповів спортсменам, які не розуміють чи не погоджуються з відстороненням російських учасників змагань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Срна в ефірі марафону FREEDOM.

"Я б їм порадив приїхати в Україну, з’їздити в Маріуполь, Бучу, Чернігів і все стане зрозумілим. По-друге, російські клуби можуть подивитись Лігу Чемпіонів по телевізору", - зазначив Срна.

Він також відзначив рішення УЄФА про бан російських клубів на майбутній сезон, та роль президента Александера Чеферина, з яким представники "Шахтаря" знаходились в постійному діалозі щодо санкцій. Зокрема Чиферин відвідував останній благодійний матч "Шахтаря" в Хорватії 1 травня, за день до свого рішення.

Нагадаємо, клуб Ріната Ахметова домагався повного виключення Росії з ФІФА та УЄФА.

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Шахтар Російська Федерація
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