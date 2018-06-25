Нападение на поселение ромов: задержаны девять учеников львовских школ

Пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо - в школе №36

Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, есть девять учеников двух львовских школ. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Львовской области Валерий Середа, передает Zaxid.net.

По его словам, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо - в школе №36.

Отметим, что 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы.

В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полиция задержала семерых причастных к нападению. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти осудил нападение на поселения ромов.