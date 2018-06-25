Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нападение на поселение ромов: задержаны девять учеников львовских школ

НовостиОбщество    25.06.2018 - 11:44
Фото: Валерий Середа (youtube.com S A)
Фото: Валерий Середа (youtube.com S A)

Пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо - в школе №36

Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, есть девять учеников двух львовских школ. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Львовской области Валерий Середа, передает Zaxid.net.

По его словам, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо - в школе №36.

Отметим, что 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы.

В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полиция задержала семерых причастных к нападению. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти осудил нападение на поселения ромов.

Президент ПАСЕ осудил нападение на ромов под Львовом Напавшие на поселение ромов во Львове назвали себя членами националистической группировки
Теги публикации: Львов, нападение, ромы, Львов, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь