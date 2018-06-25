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У середу у Львові відбудеться нарада через напад на табір ромів

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 13:56
Фото: табір ромів (facebook.com igor.zinkevych)
Фото: табір ромів (facebook.com igor.zinkevych)

Участь у нараді візьмуть представники Мінкультури та ромських громадських організацій

У середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів. Про це повідомив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, участь у нараді  візьмуть представники Мінкультури, ромських громадських організацій, правозахисників, а також представників правоохоронних органів. 

"Вчора у Міністерстві відбулась велика зустріч з представниками правоохоронних органів всіх напрямків включно зі СБУ та представників ромських громадських організацій, де піднімалось це питання. Головна думка, яку підтвердили всі учасники, що відбувається свідоме провокування певних ситуацій... ми ініціювали нараду, яка відбудеться в середу, де ми зможемо все це у нюансах обговорити", - розповів Юраш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є дев’ятеро учнів двох львівських шкіл.

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Теги публікації: нападение, ромы, лагерь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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