У середу у Львові відбудеться нарада через напад на табір ромів

Участь у нараді візьмуть представники Мінкультури та ромських громадських організацій

У середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів. Про це повідомив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, участь у нараді візьмуть представники Мінкультури, ромських громадських організацій, правозахисників, а також представників правоохоронних органів.

"Вчора у Міністерстві відбулась велика зустріч з представниками правоохоронних органів всіх напрямків включно зі СБУ та представників ромських громадських організацій, де піднімалось це питання. Головна думка, яку підтвердили всі учасники, що відбувається свідоме провокування певних ситуацій... ми ініціювали нараду, яка відбудеться в середу, де ми зможемо все це у нюансах обговорити", - розповів Юраш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є дев’ятеро учнів двох львівських шкіл.