Средства от налога на СО2 нужно направлять на модернизацию, иначе нет смысла, - эксперт

"Очевидно, логичным является, что средства этого налога идут на модернизацию. Иначе нет смысла собирать. Это уже тогда просто прямое вымогательство", - сказал Качур.

Он также отметил: целевое направление средств от налога на СО2 на экомодернизацию предприятий позволит им сохранить конкурентоспособность своей продукции и позиции украинских производителей на мировых рынках.

"Если средства идут на модернизацию, то это означает, что мы имеем перспективы уменьшить свои расходы и быть конкурентным на рынке. А если это будет направлено совсем на другие цели - это значит, что мы просто исключим из конкуренции на мировых рынках украинских производителей", - отметил Качур.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.