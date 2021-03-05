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Средства от налога на СО2 нужно направлять на модернизацию, иначе нет смысла, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Целевое назначение средств от налога на СО2 позволит отечественной промышленности провести экомодернизацию и удержать свои позиции на мировых рынках.

Об этом заявил глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу и.о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2, чтобы расплатиться с долгами перед "зеленой" генерацией.

"Очевидно, логичным является, что средства этого налога идут на модернизацию. Иначе нет смысла собирать. Это уже тогда просто прямое вымогательство", - сказал Качур.

Он также отметил: целевое направление средств от налога на СО2 на экомодернизацию предприятий позволит им сохранить конкурентоспособность своей продукции и позиции украинских производителей на мировых рынках.

"Если средства идут на модернизацию, то это означает, что мы имеем перспективы уменьшить свои расходы и быть конкурентным на рынке. А если это будет направлено совсем на другие цели - это значит, что мы просто исключим из конкуренции на мировых рынках украинских производителей", - отметил Качур.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

Напомним, ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак напомнил, что выплата задолженности перед "зеленой" генерацией - это обязательства государства, и был принят специальный закон, чтобы выплаты "зеленым" финансировались за счет государственного бюджета.

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