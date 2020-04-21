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Средства от эконалога необходимо направлять на экологические проекты, - эксперт  

Новости » Энергетика     21.04.2020 - 16:57
Средства от эконалога необходимо направлять на экологические проекты, - эксперт  
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сегодня внедрение природоохранных мероприятий не дает экономического эффекта и не стимулируется государством

Денежным средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты. Об этом написала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины, CEO Ecobusiness Group Людмила Циганок в колонке для GMK center, передает РБК-Украина.

"Денежным средствам от сбора экологического налога самое время вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты и снижение выбросов парниковых газов. Крайне важно избежать хаотичного повышения тарифов. Следует провести анализ и расчеты с обоснованиями относительно поэтапных повышений, как это происходило в ряде стран ЕС. Тогда отечественные предприятия получат возможность осуществлять природоохранные мероприятия в период кризиса в соответствии с графиком повышения размера налогообложения, введения новых налогов", - написала Циганок.

Эксперт отметила, что на сегодня внедрение природоохранных мероприятий не дает экономического эффекта и не стимулируется государством. В нынешних кризисных условиях подход необходимо менять, используя разные механизмы стимулирования.

"Механизмы стимулирования экологических инвестиций промышленных предприятий могут быть различными и требуют отдельных дискуссий. Например, компенсация тела кредита на экологические проекты через фонд бюджета, национальный экологический фонд, льготы по уплате экологического налога и т.д. Использование предприятиями средств налога на выбросы СО2 через механизм компенсации кредитов на энергоэффективность может быть первым шагом к полномасштабной модернизации украинских предприятий", - считает Циганок.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

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