ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кошти від екоподатку необхідно направляти на екологічні проекти, - експерт

Новини » Енергетика     21.04.2020 - 16:57
Кошти від екоподатку необхідно направляти на екологічні проекти, - експерт
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сьогодні впровадження природоохоронних заходів не дає економічного ефекту і не стимулюється державою

Грошовим коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і спрямовувати виключно на екологічні проекти. Про це написала президент Професійної асоціації екологів України, CEO Ecobusiness Group Людмила Циганок у колонці для GMK center, передає РБК-Україна.

"Грошовим коштам від збору екологічного податку саме час повернути цільовий характер і спрямовувати їх виключно на екологічні проекти та зниження викидів парникових газів. Вкрай важливо уникнути хаотичного підвищення тарифів. Слід провести аналіз і розрахунки з обґрунтуваннями щодо поетапних підвищень, як це відбувалося в ряді країн ЄС. Тоді вітчизняні підприємства отримають можливість здійснювати природоохоронні заходи в період кризи відповідно до графіку підвищення розміру оподаткування, введення нових податків", - написала Циганок.

Експерт зазначила, що на сьогодні впровадження природоохоронних заходів не дає економічного ефекту і не стимулюється державою. У нинішніх кризових умовах необхідно міняти підхід, використовуючи різні механізми стимулювання.

"Механізми стимулювання екологічних інвестицій промислових підприємств можуть бути різними і вимагають окремих дискусій. Наприклад, компенсація тіла кредиту на екологічні проекти через фонд бюджету, національний екологічний фонд, пільги по сплаті екологічного податку і т. д. Використання підприємствами коштів податку на викиди СО2 через механізм компенсації кредитів на енергоефективність може бути першим кроком до повномасштабної модернізації українських підприємств", - вважає Циганок.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Набув чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків Верланов: податкова за І квартал вивела з тіні 7,6 млрд грн ПДВ
Новини України МинэкологииПодатки
News
On Top