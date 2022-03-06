Кошти грошової компенсації "пакунку малюка" можна використати на будь-які товари

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації "пакунку малюка" на будь-які необхідні товари. При цьому, не застосовується вимога використати кошти протягом 12 місяців.

Як зазначається в повідомленні, якщо раніше банки повертали до бюджету невикористаний родинами залишок через 12 місяців після перерахування коштів на картку, то зараз кошти залишаються у родин, і вони можуть їх використовувати протягом воєнного стану плюс один місяць без цього обмеження.

"Ми також розуміємо, що родинам може бути складно відкрити новий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, щоб отримати на нього кошти компенсації. Тому ми дозволили перераховувати її на будь-який рахунок родини, який вже відкритий в ПриватБанку", - прокоментувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Крім того, ухвалене урядом рішення допоможе родинам під час воєнного стану отримати грошову компенсацію "пакунку малюка" за спрощеним порядком, який враховує можливі непередбачувані обставини пологів та тимчасове переміщення родин.