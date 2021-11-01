Средства английских компаний семьи Суркисов в "ПриватБанке" имеют легальное происхождение, - адвокат

По его словам, наличие средств подтверждается выписками со счетов компаний по состоянию на август 2021 года и ежегодным отчетом Банка по состоянию на конец 2020 года.

Однако не только вышеназванные документы опровергают голословность заявлений представителей "ПриватБанка" о том, что находившиеся на депозитных счетах на Кипре деньги английских компаний были списаны в капитал учреждения во время национализации.

"В письме от 28 апреля 2017 года тогдашняя заместитель Главы НБУ госпожа Екатерина Рожкова требовала от банка прекратить начисление процентов и сторнировать ошибочно начисленные проценты. Сам факт направления этого письма в апреле 2017 года, то есть через четыре месяца после окончания бейл-ин, свидетельствует, что в декабре 2016 года средства не были списаны в капитал "ПриватБанка", - заявил адвокат. - Если уже годовая финансовая отчетность группы "ПриватБанк", опубликованная на официальном сайте организации и датированная 2020 годом, подтверждает наличие средств компаний, то о каком списании средств вообще идет речь?".

По его словам, во всей этой истории его удивляет позиция "ПриватБанка".

"Я реально не понимаю, на что рассчитывают представители этого финучреждения. Ведь очевидно, что средства придется возвращать. Другой вопрос - сколько. С каждым днем эта сумма растет и будет расти. Поэтому мне кажется, что наконец-то в этом вопросе нужно поставить точку", - подытожил адвокат.

Также, ссылаясь на находящиеся в его распоряжении результаты аудита, Алексеев заявил о легальности денег Суркисов в "ПриватБанке", сообщает UBS.

"Международные аудиторы фактически по молекулам проанализировали каждую финансовую операцию. Специалистам Alvarez&Marsal была предоставлена информация не только о том, откуда происходят эти средства, но и о том, куда и на что они тратились", - отметил адвокат.

По мнению Алексеева, это беспрецедентная открытость и транспарентность.

"По моему убеждению, вы не найдете в Украине подобных примеров, когда фактически всю финансовую отчетность выворачивают и проверяют каждую операцию до мелочей", – отметил юрист. - И это, подчеркиваю, установили международные аудиторы по результатам соответствующего форензик расследования. На сайте американской компании вы можете найти краткое резюме проведенного расследования, и тех выводов, к которым они пришли".

Адвокат уверяет, что такие компании очень сильно оберегают свою репутацию.

"Поэтому, если они во время своего независимого аудита увидели даже маленький, малейший намек на факты злоупотреблений, на факты вывода средств из "ПриватБанка", они бы это обязательно отразили в своем отчете. Но таких выводов вы там не найдете. Выводы аудиторов четкие и однозначные - средства имеют легальное происхождение и не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств с "ПриватБанка", - подчеркнул адвокат Суркиса.