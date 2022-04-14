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Средняя цена газа в Украине в марте выросла до 1300 долларов за тысячу кубометров

Фото: цена газа для промышленности выросла до 1300 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фактическая цена реализации природного газа в Украине за март 2022 года составляла 38198,7 грн, или 1305,7 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена рассчитана в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат развития реального сектора экономики Минэкономики.

В марте Минэкономики впервые рассчитало фактическую цену реализации газа для налоговых целей. До этого обнародовали среднюю цену импортного газа, которая составила за февраль 29550,3 грн, или 1010,1 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, цена импортного газа за 2021 год выросла в шесть раз и достигла 1200 долларов.

Вместе с тем тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут. Сейчас обсуждается механизм, как это обеспечить.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Цена на газ