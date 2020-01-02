ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Средний размер платежки за коммуналку вырос более чем два раза

Новости » Экономика     02.01.2020 - 11:10
Средний размер платежки за коммуналку вырос более чем два раза
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ноябре 2019 года средняя семья получила платежку на 2 тыс. грн, а долг вырос на 8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 года составили 2044,7 грн, что более чем в 2,2 раза больше, чем в октябре (938,9 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2019 года составила 60,1 млрд грн, что на 8,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (52,1 млрд грн).

На конец ноября 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 18,9 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,2 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,0 млрд грн.

В ноябре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 7,4 млрд грн (48,5% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,2 млрд грн (115,6%).

Средний размер платежки за коммуналку вырос более чем два раза

ukrstat.gov.ua

Ранее Госстат сообщал, что средний размер платежки в 2019 году составлял:

  • Январь - 2693,2 грн,
  • Февраль - 2660,6 грн,
  • Март - 2296,5 грн,
  • Апрель - 1191,9 грн,
  • Май - 779,4 грн,
  • Июнь - 659,6 грн,
  • Июль - 652,9 грн,
  • Август - 667 грн,
  • Сентябрь - 714,8 грн,
  • Октябрь - 938,9 грн.

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Рост доходов украинцев резко замедлился Задолженность по зарплатам с начала года выросла на 40%
Новости Украины Государственная служба статистикиЖКХплатежи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь