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Среднемесячная зарплата в конце следующего года превысит 17,5 тысяч гривен, - Шмыгаль

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Вторник 14 сентября 2021 12:32
Среднемесячная зарплата в конце следующего года превысит 17,5 тысяч гривен, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В правительстве прогнозируют рост средней зарплаты украинцев на следующий год. В конце 2022 она будет составлять 17 500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции.

Он отметил, что среднемесячная заработная плата в следующем году - 15 258 гривен.

"Это достаточно высокий уровень. Это значит, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, правительство следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.

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Денис Шмыгаль Зарплата в Украине Правительство
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