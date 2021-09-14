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Середньомісячна зарплата в кінці наступного року перевищить 17,5 тисяч гривень, - Шмигаль

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Вівторок 14 вересня 2021 12:32
Середньомісячна зарплата в кінці наступного року перевищить 17,5 тисяч гривень, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В уряді прогнозують зростання середньої зарплати українців на наступний рік. В кінці 2022 року вона буде становити 17,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

Він зазначив, що середньомісячна заробітна плата в наступному році - 15 258 гривень.

"Це доволі високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата буде сягати понад 17,5 тисяч гривень. І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітньої плати", - пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд слідкує за тим, щоб зростала не лише номінальна заробітня плата, але і реальна.

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Денис Шмигаль Зарплата в Україні Уряд
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