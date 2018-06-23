В Средиземном море спасли более 560 мигрантов из Северной Африки

Часть мигрантов находилась в районе пролива Гибралтар

В Средиземном море спасательная служба Испании спасла 569 мигрантов, которые на лодках пытались добраться до европейских берегов Северной Африки. Об этом заявила испанские власти в субботу, 23 июня, передает DW.

Морская спасательная служба Испании сообщила, что 264 мигранты на 16 лодках мигранты находились в районе пролива Гибралтар. Еще двух мужчин спасатели вытащили из каноэ.

По данным ООН, за первые пять месяцев 2018 года в Европу Средиземным морем прибыли в целом 35,5 тысяч мигрантов. Треть из них взяла курс на Испанию. Минимум 792 человека погибли при попытке добраться до Европы.

Напомним, Испания предложила Мальте оказать гуманитарную помощь в ситуации с кораблем с мигрантами, который Италия в пятницу попросила принять островное государство.

Так, Италия призвала Мальту принять судно немецкой благотворительной миссии Lifeline, которое плыло под флагом Нидерландов. Призыв прозвучал после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что судно должно доставить мигрантов в Нидерланды.