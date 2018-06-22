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Іспанія запропонувала Мальті допомогу у ситуації з кораблем з мігрантами

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 21:46
Фото: прапор Іспанії (Pixabey/jackmac34)
Фото: прапор Іспанії (Pixabey/jackmac34)

Італія закликала Мальту прийняти судно німецької благодійної місії Lifeline, яке пливло під прапором Нідерландів

Іспанія запропонувала Мальті надати гуманітарну допомогу у ситуації з кораблем з мігрантами, який Італія у п’ятницю попросила прийняти острівну державу. Про це повідомила представниця іспанського уряду в п'ятницю, інформує Reuters.

Так, Італія закликала Мальту прийняти судно німецької благодійної місії Lifeline, яке пливло під прапором Нідерландів. Заклик пролунав після того, як міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що судно повинне доставити мігрантів в Нідерланди.

"Ми перебуваємо на зв’язку з Мальтою, щоб надати підтримку, якщо в найближчі години знадобиться гуманітарна допомога на човні", - заявила прес-секретар іспанського уряду Ізабель Цела на прес-конференції після щотижневого засідання кабінету міністрів.

Корабель "Lifeline", що належить німецькій недержавній організації, врятував понад 200 мігрантів поблизу лівійського узбережжя, але Італія відмовилася приймати його.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що влада Франції погодилися прийняти у Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в море на судні Aquarius.

У Каталонії заявили про розрив протокольних відносин з королівським двором Іспанії Біля берегів Лівії врятували 443 нелегальних мігрантів із Африки
Теги публікації: Іспанія, Мальта, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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