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У Середземному морі врятували понад 560 мігрантів з Північної Африки

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 18:23
Ілюстративне фото (msf.org)
Ілюстративне фото (msf.org)

Частина мігрантів перебувала в районі протоки Ґібралтар

У Середземному морі рятувальна служба Іспанії врятувала 569 мігрантів котрі на човнах намагалися дістатись європейських берегів від Північної Африки. Про це заявила іспанська влада у суботу, 23 червня, передає DW.

Морська рятувальна служба Іспанії повідомила, що 264 мігранти на 16 човнах мігранти перебували в районі протоки Ґібралтар. Ще двох чоловіків рятувальники витягли з каное.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів. Третина з них взяла курс на Іспанію. Щонайменше 792 особи загинули при спробі дістатися Європи.

Нагадаємо, Іспанія запропонувала Мальті надати гуманітарну допомогу у ситуації з кораблем з мігрантами, який Італія у п’ятницю попросила прийняти острівну державу.

Так, Італія закликала Мальту прийняти судно німецької благодійної місії Lifeline, яке пливло під прапором Нідерландів. Заклик пролунав після того, як міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що судно повинне доставити мігрантів в Нідерланди. 

Біля берегів Лівії врятували 443 нелегальних мігрантів із Африки The Guardian опублікував імена понад 34 тис. мігрантів, які загинули дорогою до Європи
Теги публікації: Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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