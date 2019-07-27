В Средиземном море нашли десятки тел утонувших мигрантов

В Средиземном море береговая охрана Ливии обнаружили тела по меньшей мере 62 мигрантов, чьи лодки утонули накануне, 25 июля, в четверг. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Известно, что несколько лодок с мигрантами отправились из ливийского города Хомс в направлении Европы и затонули в море. Всего на борту лодок находилось около 350 мигрантов. После аварии лодок сообщалось о по меньшей мере 150 пропавших без вести в результате аварии, 130 человек удалось спасти.

Установлено, что мигранты были родом из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. В ООН назвали аварию "худшей Средиземноморской трагедией" в течение этого года.

Напомним, ранее провідмлялося о около 150 человек, пропавших в море после отправления. Судьба примерно же такого количества людей пока неизвестна.

Добавим, что Нижняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, согласно которому судам и организациям, спасают мигрантов в Средиземном море, может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды.