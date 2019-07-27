У Середземному морі знайшли десятки тіл потонулих мігрантів

У Середземному морі берегова охорона Лівії виявила тіла щонайменше 62 мігрантів, чиї човни потонули напередодні, 25 липня, у четвер. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Відомо, що кілька човнів з мігрантами вирушили з лівійського міста Хомс у напрямку Європи та затонули у морі. Загалом на борту човнів перебувало близько 350 мігрантів. Після аварії човнів повідомлялося про щонайменше 150 зниклих безвісти внаслідок аварії, 130 осіб вдалося врятувати.

Встановлено, що мігранти були родом з Еритреї, Єгипту, Судану та Лівії. В ООН назвали аварію "найгіршою Середземноморською трагедією" протягом цього року.

Нагадаємо, раніше провідмлялося про близько 150 людей, зниклих у морі після відправлення. Доля приблизно ж такої кількості людей поки невідома.

Додамо, що Нижня палата італійського парламенту схвалила законопроект, згідно з яким суднам і організаціям, що рятують мігрантів у Середземному морі, може загрожувати штраф до одного мільйона євро в тому випадку, якщо вони без дозволу влади увійдуть в італійські територіальні води.