В Средиземном море с начала 2018 года утонули 1500 беженцев

Новости Происшествия 04.08.2018 - 21:00
Иллюстративное фото (UNHCR UN)
Иллюстративное фото (UNHCR UN)

Только в июне и июле число погибших превысило 850 человек

За первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Сообщается, что только в июне и июле число погибших превысило 850 человек.

Рост числа погибших при попытке попасть морским путем в Европу вызывает особенную тревогу. В частности, с января по июль 2018 года таких людей насчитывалось 60 тысяч - вдвое меньше чем за аналогичный период прошлого года.

На данный момент большинство беженцев через Средиземное море прибывают в Испанию (более 23,5 тысячи за первые семь месяцев 2018 года). В Италии данный показатель составил 18,5 тысячи, в Греции - 16 тысяч.

Представитель офиса UNHCR в Германии Мартин Ренч призвал европейские страны сохранить службу спасения беженцев в Средиземном море. По его словам, Европе необходимо взять на себя ответственность за спасение людей, и свой вклад должна внести каждая страна.

Напомним, у берегов Испании 27-28 июля спасли более 1200 беженцев. В частности, 888 человек спасли 27 июля в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря. На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, которые были на 17 лодках. 29 июля испанские спасатели продолжили поиски.

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Теги:  Средиземное море,  Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС