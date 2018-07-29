У берегов Испании спасли более 1200 беженцев за два дня

В частности, 888 человек спасли в пятницу, 27 июля

У берегов Испании 27-28 июля спасли более 1200 беженцев. Об этом сообщает The Local.

В частности, 888 человек спасли в пятницу, 27 июля, в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря. На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, которые были на 17 лодках. В воскресенье, 29 июля, испанские спасатели продолжили поиски.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию заявил, что "проблема миграции - это проблема Европы, и для нее необходимо общеевропейское решение".

Напомним, 18 июля у побережья северного Кипра затонула лодка со 150 мигрантами на борту, в результате чего погибло 19 человек.

Как отмечается, лодка пошла на дно примерно за 30 километров от побережья Кипра после того, как в машинный отсек начала заходить вода. 103 человека были спасены лодками и вертолетами береговой охраны Турции и непризнанного Северного Кипра. Им помогали частные лодки в этом районе.