Серед українців зросла готовність терпіти труднощі задля реформ

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кожен п'ятий готовий терпіти труднощі скільки завгодно

У черні 2019 року в Україні істотно зросла кількість громадян, готових терпіти певні матеріальні труднощі задля успіху реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, у 2018 році були готові терпіти скільки треба 9%, у 2019 році - 19%; готових потерпіти певний час (не більше року) - відповідно, 24% і 40%. Якщо минулого року не готових терпіти матеріальні труднощі заради реформ було 62%, то цього року - 31%.

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Як зазначають соціологи, у червні 2019 року переважна більшість українців (60,5%) повірила в успішність реформ в Україні: переконані в успіху 16,5%, ще 44% загалом вірять, хоча є й деякі сумніви.

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Така віра в успіх реформ з’явилася вперше: у 2015 році вірили в успіх реформ 30%, не вірили 62%, у 2016 році - відповідно, 29% і 65%, у 2017 році - 27% і 67%, у 2018 році - 35% і 60%, повідомляють автори дослідження.

Найбільші сподівання у здійснення реформ громадяни покладають на новобраного президента Володимира Зеленського (61,5%), майбутню Верховну раду (46%) та на майбутній уряд (42%).

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, більшість українців в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги.