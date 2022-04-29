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Серед українців покращилися оцінки допомоги від західних партнерів

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 11:49
Серед українців покращилися оцінки допомоги від західних партнерів Фото: українці змінили оцінку допомоги від Заходу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні 1,5 місяця серед українців покращилися оцінки міжнародної допомоги від західних партнерів. Наприкінці квітня опитані помітили позитивну динаміку в наданні дипломатичної, гуманітарної та фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, дипломатичну та гуманітарну допомогу вважають достатньою близько 60% (на початку березня - близько 50%). Фінансову підтримку достатньою вважають 46% (у березні - 39%).

Оцінки щодо надання озброєння практично не змінилися: достатніми їх вважають 29%, не достатніми - 65%. Погіршилися оцінки економічних санкцій проти Росії: достатніми їх вважають лише 20% (у березні - 33%).

Серед українців покращилися оцінки допомоги від західних партнерів

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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