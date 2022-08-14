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Среди всех секторов экономики энергетика имеет больше всего проблем, - инвестор

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Воскресенье 14 августа 2022 15:42
Среди всех секторов экономики энергетика имеет больше всего проблем, - инвестор Фото: среди всех секторов экономики энергетика имеет больше всего проблем (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Среди всех секторов украинской экономики наиболее проблемным является сектор энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного в колонке для УП.

"Ключевая государственная собственность в энергогенерирующих компаниях нещадно эксплуатируется без надлежащих амортизационных отчислений. Госкомпании не имеют средств на демонтаж изношенного оборудования и строительство нового", - пишет он.

Бизнесмен отметил, что за годы независимости на государственный уголь и связанную с ним коррупцию было потрачено более 11 млрд долларов.

Также он добавил, что государство не закрывает бесперспективные и истощенные госшахты, которые имеют очень высокую себестоимость добычи и риски эксплуатации.

"Капитальные вложения в угольные и газо-мазутные блоки ТЭС и ТЭЦ не осуществлялись. На получение 1 кВт энергии украинские государственные станции тратят почти на 40% больше угля, чем их аналоги в Западной Европе, или даже в Польше", - отмечает он.

Он также отметил, что проблемы касаются и атомной и возобновляемой энергетики, а также газовой отрасли, где фиксируется падение собственной добычи газа и объемов геологоразведки, от которых зависят будущие объемы добычи.

Напомним, по данным Министерства энергетики, Украина потеряла 30% солнечной и более 90% ветровой генерации, а также более 50% тепловых мощностей. Всего на оккупированных территориях Украины находится 35% украинской генерации электроэнергии.

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