Серед усіх секторів економіки енергетика має найбільше проблем, - інвестор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного в колонці для УП .

"Ключова державна власність у енергогенеруючих компаніях нещадно експлуатується без належних амортизаційних відрахувань. Держкомпанії не мають коштів на демонтаж зношеного обладнання і будівництво нового", - пише він.

Бізнесмен зазначив, що за роки незалежності на державне вугілля і пов’язану з ним корупцію було витрачено понад 11 млрд доларів.

Також він додав, що держава не закриває безперспективні та виснажені держшахти, які мають дуже високу собівартість видобутку та ризики експлуатації.

"Капітальні вкладення у вугільні та газо-мазутні блоки ТЕС та ТЕЦ не здійснювались. На отримання 1 кВт енергії українські державні станції витрачають майже на 40% більше вугілля, ніж їх аналоги у Західній Європі, чи навіть у Польщі", - зазначає він.

Він також зазначив, що проблеми стосуються й атомної й відновлювальної енергетики, а також газової галузі, де фіксується падіння власного видобутку газу і обсягів геологорозвідки, від яких залежать майбутні обсяги видобутку.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, Україна втратила 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації, а також понад 50% теплових потужностей. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії.