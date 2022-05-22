Среди работников "Метинвест" много мобилизованных сотрудников, - Липпа

"Все наши сотрудники, само собой, продолжают получать заработную плату в соответствии с законодательством. Но самое главное, что нам удалось обеспечить всех наших мобилизованных работников бронежилетами и касками высокого качества, 4-й степени защиты", - отметил он.

Липа уточнил, что усилия по защите своих сотрудников компания "Метинвест" Ахметова и Новинского предпринимает не только в Каменском, но и в Кривом Роге, Запорожье, Авдеевке и других регионах присутствия.

"Также компания системно оказывает помощь Министерству обороны - только вчера передали 1000 специальных комплектов для ГУР. Мы постоянно находимся в контакте с военными", - подчеркнул Липа.

Напомним, "Метинвест" направила уже более 1,2 млрд грн на помощь Украине и украинцам. Компания закупила и передала в ВСУ и теробороны 1 100 тепловизоров, 25 000 медицинских турникетов и аптечек, 20 дронов.

На нужды военных предприятия компании направили более 100 единиц автотранспорта. Также компания совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова, учредила гуманитарный проект "Спасаем жизни", который уже закупил 2,6 тыс. тон продуктов питания для гуманитарной помощи украинцам.