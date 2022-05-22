Серед працівників "Метінвест" багато мобілізованих співробітників, - Липпа

"Всі наші співробітники, само собою, продовжують отримувати заробітну платню відповідно до законодавства. Але найголовніше, що нам вдалося забезпечити усіх наших мобілізованих працівників бронежилетами і касками високої якості, 4-го ступеня захисту", - зазначив він.

Липа уточнив, що зусилля по захисту своїх співробітників компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського робить не тільки у Кам'янскому, але і в Кривому Розі, Запоріжжі, Авдіівці та інших регіонах присутності.

"Також компанія системно надає допомогу Міністерству оборони - тільки вчора передали 1000 спеціальних комплектів для ГУР. Ми постійно знаходимося у контакті з військовими", - підкреслив Липа.

Нагадаємо, "Метінвест" спрямувала вже понад 1,2 млрд грн на допомогу Україні та українцям. Компанія закупила і передала до ЗСУ та тероборони 1 100 тепловізорів, 25 000 медичних турнікетів та аптечок, 20 дронів.

На потреби військових підприємства компанії направили більш як 100 одиниць автотранспорту. Також компанія, спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, заснувала гуманітарний проект "Рятуємо життя", який вже закупив 2,6 тис. тон продуктів харчування для гуманітарної допомоги українцям.