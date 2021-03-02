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Среди них может быть Путин и Трамп. На Нобелевскую премию мира номинировали более 300 человек

Новина українською → США, Вторник 02 марта 2021 05:00
Среди них может быть Путин и Трамп. На Нобелевскую премию мира номинировали более 300 человек Фото: Нобелевская премия (nobelprize.org)
Автор: Даша Харченко

В 2021 году на Нобелевскую премию мира номинировали 329 человек. Это третий показатель по количеству номинантов за всю историю вручения наград.

Об этом сообщается на сайте премии.

В частности на премию номинируют 234 человека и 95 организаций. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2016 году - тогда было 376 номинантов.

Официально имена кандидатов разглашать запрещено, но СМИ сообщали ранее о многих известных людях, которые попали в список.

Среди них стать президент РФ Владимир Путин, российский оппозиционер Алексей Навальный, активистка Грета Тунберг, бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Лауреат премии мира 2021 года будет объявлен в октябре.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на получение соискание Нобелевской премии мира. Напомним, Светлана Тіханоська заявила, что хочет безопасно вернуться в Беларусь. Она ищет для этого возможности с международным обществом.

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