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Серед них може бути Путін і Трамп. На Нобелівську премію миру номінували понад 300 осіб

Новость на русском → США, Вівторок 02 березня 2021 05:00
Серед них може бути Путін і Трамп. На Нобелівську премію миру номінували понад 300 осіб Фото: Нобелівська премія (nobelprize.org)
Автор: Даша Харченко

У 2021 році на Нобелівську премію миру номінували 329 осіб. Це третій показник за кількістю номінантів за всю історію вручення нагород.

Про це повідомляється на сайті премії.

Зокрема на премію номінують 234 людини та 95 організацій. Найвищий показник був зафіксований у 2016 році - тоді було 376 номінантів.

Офіційно імена кандидатів розголошувати заборонено, але ЗМІ повідомляли раніше про багатьох відомих людей, які потрапили в список.

Серед них стати президент РФ Володимир Путін, російський опозиціонер Олексій Навальний, активістка Грета Тунберг, колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська та колишній глава Білого дому Дональд Трамп.

Лауреата премії миру 2021 року буде оголошено в жовтні.

Раніше стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру. Нагадаємо, Світлана Тіханоська заявила, що хоче безпечно повернутися в Білорусь. Вона шукає для цього можливості з міжнародним товариством.

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