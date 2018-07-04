Среди причастных к обстрелам украинских позиций установлено граждан РФ, - штаб

Установлены личности большинства из тех, кто вел обстрелы украинских позиций на Донбассе

Украинские военные установили большинство лиц, причастных к обстрелам их позиций на Донбассе. В частности, среди них граждане Российской Федерации (РФ), сообщил в ходе брифинге представитель пресс-центра штаба Объединенных сил Николай Бондарчук.

"Все факты открытия огня противника фиксируются и документ. Также проводятся активные мероприятия по установлению лиц причастных к открытию огня по нашим позициям. Большинство из них уже установлена. Среди них как граждане Российской Федерации, так и те, что сознательно стали по ту сторону закона, которые являются гражданами Украины", - отметил Бондарчук.

По его словам, наблюдается увеличение провокаций противника на Мариупольском направлении. Подразделения, обороняющиеся продолжают выполнять задачи в усиленном режиме.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС с начала суток 4 июля 2018 года потерь среди украинских военнослужащих нет. С начала суток 4 июля зафиксировано две вражеских обстрела.