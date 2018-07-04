Серед причетних до обстрілів українських позицій встановлено громадян РФ, - штаб

Встановлено особи більшості з тих, хто вів обстріли українських позицій на Донбасі

Українські військові встановили більшість осіб, причетних до обстрілів їх позицій на Донбасі. Зокрема, серед них громадяни Російської Федерації (РФ), повідомив у ході брифінгу представник прес-центру штабу Об'єднаних сил Микола Бондарчук.

"Всі факти відкриття вогню противника фіксуються та задокументовуються. Також проводяться активні заходи з встановлення осіб причетних до відкриття вогню по наших позиціях. Більшість з них вже встановлена. Серед них як громадяни Російської Федерації, так і ті що свідомо стали по той бік закону, які є громадянами України", - зазначив Бондарчук.

За його словами, спостерігається збільшення провокацій противника на Маріупольському напрямку. Підрозділи, що обороняються, продовжують виконувати завдання в посиленому режимі.

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення ООС з початку доби 4 липня 2018 року втрат серед українських військовослужбовців немає. З початку доби 4 липня зафіксовано два ворожі обстріли.