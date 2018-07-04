Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

З початку доби на Донбасі втрат серед український військових немає, - Міноборони

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 14:15
Фото: Олександр Мотузяник (uacrisis.org)
Фото: Олександр Мотузяник (uacrisis.org)

З початку доби 4 липня зафіксовано два ворожі обстріли

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби 4 липня 2018 року втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це у ході брифінгу повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, від початку цієї доби і станом на 9 годину підрозділи Об’єднаних сил зафіксували два ворожі обстріли.

Зокрема, вночі біля Кримського з боку Красного лиману бойовики випустили три міни 82-го калібру та вели вогонь з озброєння БМП.

"Також цієї вночі, починаючи з нуля годин і до опів на третю противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Це сталося біля Водяного. Зазначені обстріли ідентифіковані як неприцільні, тому вогонь у відповідь наші підрозділи поки що не відкривали. Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних сил України немає", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районі проведення операції Об’єднаних сил 3 липня 2018 року російські окупаційні війська 17 разів обстріляли українські позиції, продовжуючи порушувати встановлене перемир’я по всій лінії зіткнення. Втрат серед українських військових немає.

На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Водяного ООС взяли під контроль дороги в районі звільненого Золотого-4
Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся