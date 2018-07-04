З початку доби на Донбасі втрат серед український військових немає, - Міноборони

З початку доби 4 липня зафіксовано два ворожі обстріли

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби 4 липня 2018 року втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це у ході брифінгу повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, від початку цієї доби і станом на 9 годину підрозділи Об’єднаних сил зафіксували два ворожі обстріли.

Зокрема, вночі біля Кримського з боку Красного лиману бойовики випустили три міни 82-го калібру та вели вогонь з озброєння БМП.

"Також цієї вночі, починаючи з нуля годин і до опів на третю противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Це сталося біля Водяного. Зазначені обстріли ідентифіковані як неприцільні, тому вогонь у відповідь наші підрозділи поки що не відкривали. Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних сил України немає", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районі проведення операції Об’єднаних сил 3 липня 2018 року російські окупаційні війська 17 разів обстріляли українські позиції, продовжуючи порушувати встановлене перемир’я по всій лінії зіткнення. Втрат серед українських військових немає.