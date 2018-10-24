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Среди пострадавших в результате аварии эскалатора в Риме есть 4 украинцев

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 09:28
Фото: авария в римском метро (twitter.com.yus96)
Фото: авария в римском метро (twitter.com.yus96)

Пострадавшие украинцы госпитализированы в одну из местных больниц, угрозы их жизни нет

Среди пострадавших в аварии эскалатора в метро Рима (Италия) четверо украинцев. Об этом заявили представители посольства России в Италии, передает РБК-Украина со ссылкой росСМИ.

После аварии сообщалось о 19 госпитализированных. Российские дипломаты заявили, что четверо из них были гражданами Украины.

По состоянию на утро 24 октября российское посольство в Италии сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы. По словам медиков, один россиянин находится в операционной, еще одного продолжают осматривать врачи.

По информации Hromadske, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о 4 пострадавших украинцах.

По словам руководителя консульского Департамента обеспечения МИД Василия Кирилича, пострадавшие украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы жизни.

"Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - добавил Кирилич.

Напомним, 23 октября в столице Италии Риме на станции метро Repubblica произошла авария на эскалаторе, в результате пострадали десять человек, включая болельщики московского ЦСКА.

Пять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Один мужчина лишился ноги.

В Италии при обрушении эскалатора в римском метро пострадали 10 человек
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