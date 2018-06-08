Среди погибших туристов в Грузии нет украинцев, - МИД

В Грузии во время рафтинга по горной реке погибли туристы

Среди погибших и пострадавших в автономной области Аджария (Грузия) во время рафтинга по горной реке нет украинцев. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Обновления по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших / пострадавших в горах Грузии нет", - сообщила она.

Оновлення щодо трагедії в Грузії: за інформацією офіційних органів, громадян України серед загиблих/постраждалих в горах Грузії немає. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018

Напомним, сегодня стало известно, что четверо рафтеров, в том числе трое иностранных туристов, погибли во время спуска по реке Чорох в высокогорной Аджарии. В лодке находились шесть человек. По предварительной информации, лодка перевернулась, и все они оказались в горной реке.

Позже в МВД Грузии сообщили, что среди погибших - трое иностранных туристов, предположительно славяне. По неподтвержденной информации, они могут быть гражданами Украины.