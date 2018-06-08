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Интервью

МИД проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в Грузии

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 16:41
Иллюстративное фото: рафтинг (flickr.com Alan Chow)
Иллюстративное фото: рафтинг (flickr.com Alan Chow)

В МВД Грузии сообщили, что среди погибших - трое иностранных туристов, предположительно славяне

В автономной области Аджария (Грузия) во время рафтинга по горной реке погибли четверо человек, трое из них могут быть гражданами Украины. Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет данную информацию, сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"МИД Украины оперативно проверяет информацию о вероятной гибели украинских туристов в горах Грузии", - написала Беца в Twitter.

Отметим, как сообщало грузинское издание Newsgeorgia, четверо рафтеров, в том числе трое иностранных туристов, погибли во время спуска по реке Чорох в высокогорной Аджарии. В лодке находились шесть человек. По предварительной информации, лодка перевернулась, и все они оказались в горной реке.

На месте работали спасатели. Сразу по прибытию они обнаружили тела трех погибших, а чуть позже - тело еще одного человека. В МВД Грузии сообщили, что среди погибших-трое иностранных туристов, предположительно славяне. По неподтвержденной информации, они могут быть гражданами Украины. Один из погибших - грузин.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", что наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Напомним, недавно сообщалось, что на Кипре в городе Айя-Напа погиб украинский турист.

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Теги публикации: Грузия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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