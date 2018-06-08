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Серед загиблих туристів в Грузії немає українців, - МЗС

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 20:10
Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)

У Грузії під час рафтингу по гірській річці загинули туристи

Серед загиблих і постраждалих в автономній області Аджарія (Грузія) під час рафтингу по гірській річці немає українців. Про це в Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Оновлення щодо трагедії в Грузії: за інформацією офіційних органів, громадян України серед загиблих/постраждалих в горах Грузії немає", - повідомила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що четверо рафтерів, у тому числі троє іноземних туристів, загинули під час спуску по річці Чорох у високогірній Аджарії. У човні перебували шість осіб. За попередньою інформацією, човен перекинувся, і всі вони опинилися в гірській річці.

Пізніше в МВС Грузії повідомили, що серед загиблих - троє іноземних туристів, імовірно слов'яни. За непідтвердженою інформацією, вони можуть бути громадянами України.

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Теги публікації: МЗС, Грузія, туристы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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