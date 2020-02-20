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Подозреваемый в стрельбе в кальян-барах Ханау оставил предсмертную записку

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 09:15
Подозреваемый в стрельбе в кальян-барах Ханау оставил предсмертную записку
Иллюстративное фото (twitter.com/dnerfunboss)

Текста письма не приводится

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщение, в которой объяснил мотив преступления. Об этом сообщает газета Build со ссылкой источники.

Текста письма не приводится.

Вместе с тем, отмечается, что стрелок был сторонником правой идеологии. Согласно информации издания, мужчина по имени Тобиас Р. был гражданином Германии.

Напомним, в немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах. В результате происшествия по меньшей мере восемь людей погибли, пять серьезно пострадали.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненных и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

Вскоре предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау был найден мертвым в своем доме.

В полиции также подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших.

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