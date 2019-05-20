Среди образовательных учреждений стартовал конкурс на гранты от мэра Киева, - КГГА

Фото: КГГА (пресс-служба)

Положения этого конкурса утверждены распоряжением Кличко

Для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов введен ежегодный общегородской конкурс на получение грантов Киевского городского головы. Положение этого конкурса утверждены распоряжением Киевского городского головы № 389, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Гранты в 200 тысяч гривен – это целевые средства, которые на конкурсной основе будут предоставлять учреждения образования для реализации заявленного проекта. Участие в конкурсе смогут принять любые коммунальные образовательные учреждения, финансируемые из бюджета Киева.

«Главным критерием проектов, участвующих в конкурсе, должна быть ориентированность на главного потребителя – ребенка. Для школьников важна атмосфера, которая бы мотивировала и приспосабливала их к обучению. Именно поэтому киевская власть открыта к новым идеям совершенствования образовательного пространства, от креативных интерьерных решений до технических устройств», – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Конкурс будет проходить по двум направлениям – «Заведение с идеей» и «Новое образовательное пространство». В первом направлении будут оценивать инновационный подход к управленческой деятельности, разработку и внедрение целостной инновационной концепции развития учреждения. По направлению «Новое образовательное пространство» грант будет назначаться за создание привлекательного, комфортного интерьера, современные условия для обучения, развития и общения, архитектуру, доступность, условия для инклюзивного обучения и многофункционального среды.

Для избежания конфликта интересов в состав конкурсной комиссии могут быть включены представители коммунальных учреждений образования, участвующих в конкурсе.