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Серед освітніх закладів започатковано конкурс на гранти від мера Києва, - КМДА

Новини » Політика    20.05.2019 - 19:01
Серед освітніх закладів започатковано конкурс на гранти від мера Києва, - КМДА
Фото: КМДА (прес-служба)

Положення цього конкурсу затверджено розпорядженням Кличка

Для заохочення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти до застосування інноваційних підходів запроваджено щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського міського голови. Положення цього конкурсу затверджено розпорядженням Київського міського голови № 389, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА. 

Гранти у 200 тисяч гривень – це цільові кошти, що на конкурсній основі надаватимуть закладу освіти для реалізації заявленого проекту. Участь у конкурсі зможуть взяти будь-які комунальні освітні заклади, що фінансуються із бюджету Києва.

«Головним критерієм проектів, що братимуть участь у конкурсі, має бути орієнтованість на головного споживача – дитину. Для школярів важлива атмосфера, яка б мотивувала та пристосовувала їх до навчання. Саме тому київська влада відкрита до нових ідей удосконалення освітнього простору,  від креативних інтер’єрних  рішень до технічних облаштувань», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Конкурс відбуватиметься за двома напрямами – «Заклад із ідеєю» та «Новий освітній простір». У першому напрямі оцінюватимуть інноваційний підхід до управлінської діяльності, розробку та впровадження цілісної інноваційної концепції розвитку закладу. За напрямом «Новий освітній простір» грант призначатиметься за створення привабливого, комфортного інтер’єру, сучасні умови для навчання, розвитку та спілкування, архітектуру, доступність, умови для інклюзивного навчання та багатофункціонального середовища.

Для уникнення конфлікту інтересів до складу конкурсної комісії не можуть бути включені представники комунальних закладів освіти, що беруть участь у конкурсі.

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